Суд обязал ГБР открыть дело против Сытника за захват государственной власти

Истцом по делу является телеведущий Дмитрий Спивак

Истцом по делу является телеведущий Дмитрий Спивак

Фото: Прямий

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Шевченковский райсуд города Киева рассмотрел жалобу адвоката телеведущего Дмитрия Спивака относительно того, что ГБР в течение 24 часов не внесло в Единый реестр досудебных расследований сведений об открытии дела по заявлению Спивака относительно правонарушения директора НАБУ Сытника.

Ранее телеведущий подал заявление о самовольном захвате власти Артемом Сытником и превышения им служебных полномочий. По мнению Спивака, Сытник проигнорировал решение Конституционного суда Украины о незаконности его назначения на должность. Однако ГБР не внесло соответствующие данные в ЕРДР, соответственно не начало досудебное следствие в отношении изложенных в заявлении фактов нарушений закона.

Суд принял решение обязать ГБР внести соответствующую информацию в ЕРДР. С этого момента начнется следствие по делу. В случае признания судом Сытника виновным в предъявленных обвинениях, это может грозить подозреваемому тюремным заключением. Так, только за ч.1 ст.109, "Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий", предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как известно, это уже не первое производство, открытое по заявлению Спивака против Сытника. ГБР уже открыло уголовное производство с регистрационным номером №4779ЗКП. Директора НАБУ Артема Сытника обвиняют в продаже земельного участка в Севастополе по российским законам за $40 тысяч, что не отражено в декларации директора НАБУ. По этой статье предусмотрено наказание до 2 лет заключения.

Напомним, НАПК нашло у начальника Николаевского СБУ незадекларированное имущество на 800 тысяч гривен.