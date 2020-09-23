В мэры Одессы зарегистрировал еще семерых кандидатов: названы фамилии

Выборы состоятся 25 октября

Выборы состоятся 25 октября

Об этом говорится в сообщении Одесского гортеризбиркома, информирует RegioNews.

"Зарегистрировать кандидата на должность Одесского городского председателя Одесского района Одесской области на первых местных выборах 25 октября 2020 года, выдвинутого Одесской городской организацией политической партии "Доверяй делам", Труханова Геннадия Леонидовича..." - говорится в постановлении № 26 городской избирательной комиссии от 22 сентября.

Кроме того, подали заявления и были зарегистрированы кандидатами на эту должность в порядке самовыдвижения Михаил Кузаконь, Юрий Печерский, Станислав Домбровский и Морис Ибрагим. Кандидатами на должность городского главы регистрировано Олега Филимонова - выдвиженца партии "Слуга народа" и Сергея Калинчука - от партии "За будущее”.

Пока не зарегистрировано выдвинутых на должность городского головы Одессы Наталью Делиеву - от партии "Голос", Петра Обухова - от партии "Европейская солидарность", Николая Скорика - от "Оппозиционной платформы - По жизни", Эдуарда Гурвица - от "Блока Эдуарда Гурвица", Максима Болдина - от партии "Победа Пальчевского", Георгия Селянина - от партии "Родина", Сергея Кивалова - от Украинской морской партии и других.

По состоянию на 23 сентября на пост мэра Одессы претендуют 16 граждан - выдвиженцев политических сил и самовыдвиженцев.

Напомним, 12 сентября в Одессе Зеленский представил команду "Слуги народа" на местные выборы.