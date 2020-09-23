В Николаеве "ОПЗЖ" выдвинула сразу двух кандидатов в мэры города

В партии назревает конфликт между группами влияния Виктора Медведчука и Левочкина-Бойко

В партии назревает конфликт между группами влияния Виктора Медведчука и Левочкина-Бойко

Фото: vybor.ua

В партии “Оппозиционная платформа - За жизнь” возник внутренний конфликт из-за выдвижения кандидата в мэры Николаева. В итоге городская организация официально выдвинула Артема Ильюка, а областная - Владислава Чайку.

Об этом написал в своем Телеграм-канале нардеп прошлого созыва Сергей Лещенко, сообщает Regionews.

По словам Лещенко, Артем Ильюк "близок к группе Левочкина-Бойко”, в то время как "на выдвижение Чайки приехал нардеп Юрий Загородний, близкий к Виктору Медведчуку”. Лещенко добавил скриншот партийного сайта ОПЗЖ, на котором сообщается о выдвижении обоих кандидатов.

Забавно то, что Чайка раньше публично поддерживал команду Владимира Зеленского и даже якобы хотел баллотироваться в мэры Николаева от партии "Слуга народа". По некоторой информации, Чайка является братом супруги председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова,” - добавил Лещенко.

На данный момент на партийном сайте находится только сообщение о выдвижении Артема Ильюка. На странице выложены скрины скрепленных печатью городской парторганизации документов о регистрации именно его как кандидата. Впрочем, на документе отсутствует согласование Стратегического совета партии.

В то же время на сайте 112.ua (ресурс принадлежит нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку, которого называют близким к Виктору Медведчуку) сообщается, что кандидатом в мэры Николаева от ОПЗЖ является Владислав Чайка.

Напомним, вчера "ОПЗЖ" выдвинула кандидатов в мэры Киева и Одессы.