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17 сентября 2020, 16:08 2

Украина хочет передать в концессию морской порт "Измаил"

17 сентября 2020, 16:08 2
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Старт концессии должен состояться до конца 2020 года
Старт концессии должен состояться до конца 2020 года
Фото: Бессарабия инфо
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В Мининфраструктуры рассматривают возможность передачи в концессию порта "Измаил" и других морских портов Украины.

Об этом заявил министр Владислав Криклий во время круглого стола "Реформа транспортной инфраструктуры в Украине", организованного ЕБА, пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Измаил" - концессии быть, "Черноморску" и паромной переправе - также, и еще дополнительно Бердянский морпорт мы будем готовить к концессии. Единственное - немного подождем с портом "Южный", - рассказал Криклий.

Он добавил, что старт процесса передачи в концессию запланирован на 2020 год.

Точно в этом году будет старт концессии. Хочу, чтобы уже начали готовить ТЭО в зависимости от того, это будет публичная или частная инициатива. Мы готовы к различным экспериментам. Нужно смотреть, какой формат будет лучше работать и позволит в кратчайшие сроки это все реализовывать", - пояснил министр.

Напомним, 20 августа Украина передала в концессию порт "Ольвия" в Николаеве. Того же дня Мининфраструктуры объявило старт концессионного проекта паромной переправы в порт Черноморск.

Одесса Владислав Криклий конкурс порт Мининфраструктуры концесія Измаил
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