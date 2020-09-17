Украина хочет передать в концессию морской порт "Измаил"

Старт концессии должен состояться до конца 2020 года

Старт концессии должен состояться до конца 2020 года

Фото: Бессарабия инфо

В Мининфраструктуры рассматривают возможность передачи в концессию порта "Измаил" и других морских портов Украины.

Об этом заявил министр Владислав Криклий во время круглого стола "Реформа транспортной инфраструктуры в Украине", организованного ЕБА, пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Измаил" - концессии быть, "Черноморску" и паромной переправе - также, и еще дополнительно Бердянский морпорт мы будем готовить к концессии. Единственное - немного подождем с портом "Южный", - рассказал Криклий.

Он добавил, что старт процесса передачи в концессию запланирован на 2020 год.

Точно в этом году будет старт концессии. Хочу, чтобы уже начали готовить ТЭО в зависимости от того, это будет публичная или частная инициатива. Мы готовы к различным экспериментам. Нужно смотреть, какой формат будет лучше работать и позволит в кратчайшие сроки это все реализовывать", - пояснил министр.

Напомним, 20 августа Украина передала в концессию порт "Ольвия" в Николаеве. Того же дня Мининфраструктуры объявило старт концессионного проекта паромной переправы в порт Черноморск.