Україна хоче передати в концесію морський порт "Ізмаїл"

Старт концесії має відбутися до кінця 2020 року

Старт концесії має відбутися до кінця 2020 року

Фото: Бессарабія інфо

У Мінінфраструктури розглядають можливість передачі в концесію порту "Ізмаїл" та інших морських портів України.

Про це заявив міністр Владислав Криклій під час круглого столу "Реформа транспортної інфраструктури в Україні", організованого ЄБА, пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ізмаїл" - концесії бути, "Чорноморську" і поромній переправі - також бути, і ще додатково Бердянський морпорт ми будемо готувати до концесії. Єдине - трохи почекаємо з портом "Південний", - розповів Криклій.

Він додав, що старт процесу передачі в концесію запланований на 2020 рік.

Точно в цьому році буде старт концесії. Хочу, щоб вже почали готувати ТЕО в залежності від того, це буде публічна ініціатива або приватна. Ми готові до різних експериментів. Потрібно дивитися, який формат буде краще працювати і дозволить в найкоротші терміни це все реалізовувати", - пояснив міністр.

Нагадаємо, 20 серпня Україна передала в концесію порт "Ольвія" у Миколаєві. Того ж дня Мінінфраструктури оголосило старт концесійного проєкту паромної переправи в порт Чорноморськ.