Мининфраструктуры объявило старт концессионного проекта паромной переправы в порт Черноморск
Начат конкурсный отбор консультантов для подготовки ТЭО и тендерной документации
Начат конкурсный отбор консультантов для подготовки ТЭО и тендерной документации
Министерство инфраструктуры Украины планирует передать в концессию паромную переправу в порт Черноморск
Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает Regionews.
Именно сегодня объявляем старт концессионного проекта паромной переправы в порт " Черноморск", - сообщил Владислав Криклий.
Министр добавил, что уже начат конкурсный отбор консультантов проекта для написания технико-экономического обоснования и тендерной документации.
Второй пошел! Но первый по размеру прямых инвестиций в морскую отрасль. Только в онлайн-режиме за присутствия...Опубликовано Vladyslav Kryklii Четверг, 20 августа 2020 г.
Напомним, сегодня Украина передала в концессию порт "Ольвия" в Николаеве.
Украина передала в концессию порт "Ольвия" в НиколаевеВсе новости »
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