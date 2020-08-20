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20 августа 2020, 16:02

Мининфраструктуры объявило старт концессионного проекта паромной переправы в порт Черноморск

20 августа 2020, 16:02
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Фото: Центр транспортных стратегий
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Министерство инфраструктуры Украины планирует передать в концессию паромную переправу в порт Черноморск

Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает Regionews.

Именно сегодня объявляем старт концессионного проекта паромной переправы в порт " Черноморск", - сообщил Владислав Криклий.

Министр добавил, что уже начат конкурсный отбор консультантов проекта для написания технико-экономического обоснования и тендерной документации.

Второй пошел! Но первый по размеру прямых инвестиций в морскую отрасль. Только в онлайн-режиме за присутствия...

Опубликовано Vladyslav Kryklii Четверг, 20 августа 2020 г.

Напомним, сегодня Украина передала в концессию порт "Ольвия" в Николаеве.

Одесса Владислав Криклий конкурс порт Черноморск Мининфраструктуры концесія
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