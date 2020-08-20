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20 августа 2020, 14:57 4

Украина передала в концессию порт "Ольвия" в Николаеве

20 августа 2020, 14:57 4
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Ожидается, что за 35 лет концессии привлекут 17,3 млрд грн инвестиций
Ожидается, что за 35 лет концессии привлекут 17,3 млрд грн инвестиций
Фото: Владислав Криклий Facebook
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Украина передала в концессию на 35 лет морской порт «Ольвия» в Николаеве фирме из Катара «QTerminals».

Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает Regionews.

Только что в онлайн-режиме в присутствии Министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти мы подписали второй концессионный договор и передаем в концессию специализированный морской порт "Ольвия” в Николаеве", - сообщил Криклий.

Концессионер проекта – мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад стоимостью свыше $7 млрд, инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн.

Всего за 35 лет концессии будет привлечено до 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали” и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости.

Второй пошел! Но первый по размеру прямых инвестиций в морскую отрасль. Только в онлайн-режиме за присутствия...

Опубликовано Vladyslav Kryklii Четверг, 20 августа 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевский порт "Ольвия" сдадут в концессию до конца августа .

Владислав Криклий порт Николаев Ольвия инвестиции концесія
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