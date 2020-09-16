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16 сентября 2020, 21:02 5

В Днепре начались подготовительные работы по строительству аэропорта

16 сентября 2020, 21:02 5
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Правительство определило проект строительства нового аэропорта в Днепре как приоритетный, а частные инвесторы уже начали строить новый пассажирский и VIP-терминалы".

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий написал на своей странице в Facebook и показал видео старта подготовительных работ, передает RegioNews.

Министр назвал проект строительства современного аэропорта в Днепре приоритетным для правительства:

В Днепропетровской области проживает более 3 млн человек. Современный аэропорт, который обещали еще в 2013-м, - необходимость для региона. Мы определили этот проект как приоритетный для развития региональных аэропортов", - написал Криклий.

Министр добавил, что сегодня стартовали подготовительные работы с нашим проектом, а частный инвестор "НС Днепр” начал строить новый пассажирский и VIP-терминалы.

В Днепропетровской области проживает более 3 млн человек. Современный аэропорт, который обещали еще в 2013-м, - необходимость...

Опубликовано Vladyslav Kryklii Среда, 16 сентября 2020 года.

Напомним, в июле Днепропетровская ОГА выделила землю фирме Ярославского для строительства нового терминала аэропорта .

Владислав Криклий строительство Мининфраструктуры аэропорт Днепр
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