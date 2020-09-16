В Днепре начались подготовительные работы по строительству аэропорта

Объявлен тендер на отбор генподрядчика строительства нового аэродрома

Объявлен тендер на отбор генподрядчика строительства нового аэродрома

Фото из открытых источников

Правительство определило проект строительства нового аэропорта в Днепре как приоритетный, а частные инвесторы уже начали строить новый пассажирский и VIP-терминалы".

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий написал на своей странице в Facebook и показал видео старта подготовительных работ, передает RegioNews.

Министр назвал проект строительства современного аэропорта в Днепре приоритетным для правительства:

В Днепропетровской области проживает более 3 млн человек. Современный аэропорт, который обещали еще в 2013-м, - необходимость для региона. Мы определили этот проект как приоритетный для развития региональных аэропортов", - написал Криклий.

Министр добавил, что сегодня стартовали подготовительные работы с нашим проектом, а частный инвестор "НС Днепр” начал строить новый пассажирский и VIP-терминалы.

В Днепропетровской области проживает более 3 млн человек. Современный аэропорт, который обещали еще в 2013-м, - необходимость... Опубликовано Vladyslav Kryklii Среда, 16 сентября 2020 года.

Напомним, в июле Днепропетровская ОГА выделила землю фирме Ярославского для строительства нового терминала аэропорта .