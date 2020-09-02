Партия "Довира" будет участвовать в местных выборах на Полтавщине
Партия «Довира» приняла решение об участии в местных выборах 25 октября 2020 года. Это решили на втором внеочередном съезде партии.
Об этом говорится на сайте партии, сообщает RegioNews.
Инициатором создания политической партии "Довира" выступил народный депутат Украины от 147 округу Полтавщины, Олег Кулинич.
К команде "Довиры" присоединился глава Полтавского областного совета Александр Беленький, почти половина председателей объединенных общин Полтавщины, областные депутаты, общественные деятели, врачи, преподаватели, работники аграрного сектора и промышленники области.
У нас в партии собрались местные люди, мы хорошо знаем свой край. Я убеждена, сейчас формируется мощная команда "ДОВИРЫ" на всех уровнях – от общины до Верховной Рады, где нашу область поддерживает народный депутат Украины, инициатор создания "Довиры" Олег Иванович Кулинич", – рассказала на съезде председатель Полтавской областной организации "Довиры" Галина Мусиец.
Напомним, вчера, 1 сентября в Полтаве презентовали команду "Слуг народа", которая пойдет на местные выборы.