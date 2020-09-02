Партия "Довира" будет участвовать в местных выборах на Полтавщине

Об этом говорится на сайте партии, сообщает RegioNews.

Инициатором создания политической партии "Довира" выступил народный депутат Украины от 147 округу Полтавщины, Олег Кулинич.

К команде "Довиры" присоединился глава Полтавского областного совета Александр Беленький, почти половина председателей объединенных общин Полтавщины, областные депутаты, общественные деятели, врачи, преподаватели, работники аграрного сектора и промышленники области.

У нас в партии собрались местные люди, мы хорошо знаем свой край. Я убеждена, сейчас формируется мощная команда "ДОВИРЫ" на всех уровнях – от общины до Верховной Рады, где нашу область поддерживает народный депутат Украины, инициатор создания "Довиры" Олег Иванович Кулинич", – рассказала на съезде председатель Полтавской областной организации "Довиры" Галина Мусиец.