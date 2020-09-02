"Пани-мэр" Верещук отказалась от идеи метро на столичную Троещину - нет смысла

Зато в трамваях смысл есть: дешево и экологично, считает кандидат

Зато в трамваях смысл есть: дешево и экологично, считает кандидат

Фото: из открытых источников

Кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук считает дорогой утопией строительство метро в Деснянском районе, где проживает около 400 тысяч людей.

Об этом Верещук сказала в интервью изданию "Хмарочос", передает RegioNews.

Людей только продолжают кормить старыми обещаниями вроде троещинской ветки метро, в строительстве которой я не вижу смысла. Метро на Троещину - это дорогостоящая утопия, на которой, за счет городского бюджета, будут наживаться подрядчики", - сказала депутат.

Метро она предлагает заменить другими транспортными проектами, теми же скоростными трамваями.

Я вообще не верю в гигантские инфраструктурные проекты, которые тянутся годами и на которых воруют все, кто может. Я верю в проекты, которые можно реализовать максимум за два года", - сообщила Ирина Верещук.

По ее мнению, приоритетным для Киева должен быть зеленый транспорт: трамваи, троллейбусы, велосипеды, электросамокаты.

Напомним, как сообщалось ранее, Ирина Верещук не смогла ответить на вопрос о том, как добраться до Приорки – одного из исторических районов столицы.