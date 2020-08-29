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29 августа 2020, 16:34 5

Экс-мэр Одессы Гурвиц зарегистрировал именную партию к местным выборам

29 августа 2020, 16:34 5
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Фото: Facebook
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Бывший мэр Одессы Эдуард Гурвиц стал председателем партии "Блок Эдуарда Гурвица".

Об этом сообщает "Думская", передает RegioNews.

Стоит отметить, что это уже третье название партии, на момент регистрации в 2012 году она носила название "За лучшую жизнь", в 2019 году ее название изменили на "Единство и развитие".

Информация об изменении названия на "Блок Эдуарда Гурвица" появилась в реестрах в середине августа этого года.

Ранее партия была зарегистрирована в Киеве, теперь же она зарегистрирована в Одессе.

Издание отмечает, что несмотря на провальные кампании прошлых выборов, Гурвиц не оставляет надежд вернуться в кабинет мэра Одессы.

Сам политик заявил, что получил много предложений от партий, но решил идти на выборы от партии своего имени.

Напомним, по информации СМИ, "Слуга народа" выдвигает комика Филимонова в мэры Одессы.

Одесса партия Местные выборы Геннадий Труханов Эдуард Гурвиц
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