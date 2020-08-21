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21 августа 2020, 12:02 5

Контрразведка СБУ заблокировала канал незаконных соцвыплат боевикам из госбюджета

21 августа 2020, 12:02 5
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Злоумышленницу задержали в пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине при попытке пересечения госграницы
Злоумышленницу задержали в пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине при попытке пересечения госграницы
Фото: СБУ
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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили функционирование канала противоправного получения социальных выплат из госбюджета, в том числе участниками незаконных вооруженных формирований.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, жительница Горловки за денежное вознаграждение оформляла жителям временно оккупированных районов Донетчины документы для назначения соцвыплат.

Фигурантка лично получала на подконтрольной украинской власти территории незаконно начисленные средства и доставляла их на ВОТ Донецкой области как через линию разграничения, так и территорию РФ.

Среди заказчиков "услуги" были участники незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Задержали злоумышленницу в пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковщине при попытке пересечения госграницы. Во время досмотра у задержанной обнаружено почти 750 тысяч грн, банковские карты, доверенности, черновые записи и другие документальные материалы, которые подтверждают получение украинских денег террористами.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконным сделкам.

Напомним, что Службой безопасности Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную чиновниками командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины при закупке средств индивидуальной защиты для военнослужащих.

деньги боевики бюджет правоохранители социальные выплаты
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