17:37  13 июля
Экс-министра Кожару будут держать под стражей до 25 августа
14:28  13 июля
Зеленский подписал закон о господдержке сферы культуры и креативных индустрий на время карантина
18:18  13 июля
На Донбассе погибли двое украинских военных
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
13 июля 2020, 14:16 9

Херсонская ОГА просит власти разрешить работу клубов и ресторанов ночью

13 июля 2020, 14:16 9
Читайте також українською мовою
Местный бизнес недоволен карантинными ограничениями
Местный бизнес недоволен карантинными ограничениями
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Херсонская ОГА обратилась к правительству с просьбой разрешить работу клубов и ресторанов в ночное время суток.

Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает RegioNews.

По его словам, такое решение было принято после того, как работники ночных клубов и ресторанов перекрывали Антоновский мост, протестуя против карантинных ограничений.

В то время как инициаторы митинга за работу ночных клубов после 23:00 решили в сопровождении отдельных местных политиков все же не конструктивно обсуждать выход из ситуации, а перекрывать Антоновский мост, я имел телефонный разговор с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко", написал глава ОГА.

Он добавил, что отправил обращение еще в пятницу, и министр культуры Ткаченко пообещал поднять этот вопрос.

По словам председателя ОГА, окончательно принять решение по этому вопросу должен Кабмин, он пообещал также провести встречу с владельцами ночных клубов и заведений.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, за последние сутки Covid-19 подтвердили у 612 человек, зафиксировано 15 летальных случаев.

Кабмин карантин Херсонская ОГА Херсон ресторан
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Херсонщине просят СНБО усилить меры безопасности на юге Украины
13 июля 2020, 12:56
В Черновцах решили смягчить карантин и запустить общественный транспорт
13 июля 2020, 12:19
В Украине медики фиксируют значительный спад новых случаев заражения коронавирусом
13 июля 2020, 09:49
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Сосны, Труханов и Путин: Кто помешает "Слугам народа" покорить Юг Украины
Непреодолимые мэры и ОПЗЖ: чего ждать "Слугам народа" на Востоке Украины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Все блоги »