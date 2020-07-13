Херсонская ОГА просит власти разрешить работу клубов и ресторанов ночью

Местный бизнес недоволен карантинными ограничениями

Местный бизнес недоволен карантинными ограничениями

Фото: Facebook

Херсонская ОГА обратилась к правительству с просьбой разрешить работу клубов и ресторанов в ночное время суток.

Об этом в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает RegioNews.

По его словам, такое решение было принято после того, как работники ночных клубов и ресторанов перекрывали Антоновский мост, протестуя против карантинных ограничений.

В то время как инициаторы митинга за работу ночных клубов после 23:00 решили в сопровождении отдельных местных политиков все же не конструктивно обсуждать выход из ситуации, а перекрывать Антоновский мост, я имел телефонный разговор с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко", написал глава ОГА.

Он добавил, что отправил обращение еще в пятницу, и министр культуры Ткаченко пообещал поднять этот вопрос.

По словам председателя ОГА, окончательно принять решение по этому вопросу должен Кабмин, он пообещал также провести встречу с владельцами ночных клубов и заведений.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, за последние сутки Covid-19 подтвердили у 612 человек, зафиксировано 15 летальных случаев.