Пожар в Одессе: горит трехэтажный жилой дом

Сегодня утром в доме на Александровском проспекте вспыхнул пожар, который охватил сразу несколько квартир на разных этажах

Сегодня утром в доме на Александровском проспекте вспыхнул пожар, который охватил сразу несколько квартир на разных этажах

Фото: Думская

Огонь уже охватил несколько квартир на разных этажах и перешёл на крышу. Жителям удалось вовремя покинуть квартиры вместе с домашними питомцами.

Об этом сообщают одесские СМИ, пишет RegioNews. По словам очевидцев, возгорание возникло на третьем этаже, огонь быстро перекинулся на крышу и балкон второго этажа. Официанты расположенной на первом этаже пиццерии "Олио" принялись немедленно спасать зонтики летней площадки, столы и стулья. На место прибыли спасатели и начали борьбу с огнем. На месте находится около десяти пожарных расчетов. По предварительным данным, им удалось локализовать огонь в квартире, но крыша продолжает гореть. О пострадавших и причине возгорания пока ничего не известно. Напомним, 9 июля на трассе Одесса-Николаев загорелось два автомобиля, есть жертвы.

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