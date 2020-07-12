Пожар в Одессе: горит трехэтажный жилой дом
Огонь уже охватил несколько квартир на разных этажах и перешёл на крышу. Жителям удалось вовремя покинуть квартиры вместе с домашними питомцами.
Об этом сообщают одесские СМИ, пишет RegioNews.
По словам очевидцев, возгорание возникло на третьем этаже, огонь быстро перекинулся на крышу и балкон второго этажа.
Официанты расположенной на первом этаже пиццерии "Олио" принялись немедленно спасать зонтики летней площадки, столы и стулья.
На место прибыли спасатели и начали борьбу с огнем. На месте находится около десяти пожарных расчетов. По предварительным данным, им удалось локализовать огонь в квартире, но крыша продолжает гореть.
О пострадавших и причине возгорания пока ничего не известно.
Напомним, 9 июля на трассе Одесса-Николаев загорелось два автомобиля, есть жертвы.