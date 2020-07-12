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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
12 июля 2020, 12:19 6

Пожар в Одессе: горит трехэтажный жилой дом

12 июля 2020, 12:19 6
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Сегодня утром в доме на Александровском проспекте вспыхнул пожар, который охватил сразу несколько квартир на разных этажах
Сегодня утром в доме на Александровском проспекте вспыхнул пожар, который охватил сразу несколько квартир на разных этажах
Фото: Думская
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Огонь уже охватил несколько квартир на разных этажах и перешёл на крышу. Жителям удалось вовремя покинуть квартиры вместе с домашними питомцами.

Об этом сообщают одесские СМИ, пишет RegioNews.

По словам очевидцев, возгорание возникло на третьем этаже, огонь быстро перекинулся на крышу и балкон второго этажа.

Официанты расположенной на первом этаже пиццерии "Олио" принялись немедленно спасать зонтики летней площадки, столы и стулья.

На место прибыли спасатели и начали борьбу с огнем. На месте находится около десяти пожарных расчетов. По предварительным данным, им удалось локализовать огонь в квартире, но крыша продолжает гореть.

О пострадавших и причине возгорания пока ничего не известно.

Напомним, 9 июля на трассе Одесса-Николаев загорелось два автомобиля, есть жертвы.

Одесса пожар спасатели ГСЧС Дом
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