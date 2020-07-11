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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июля 2020, 11:23 20

В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение

11 июля 2020, 11:23 20
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Возможен значительный рост уровня воды в реках
Возможен значительный рост уровня воды в реках
Фото: flickr
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11 июля и западных областях Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий, пройдут грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщает управление ГСЧС во Львовской области, передает RegioNews.

На выходные в регионе объявлено штормовое предупреждение, а также I уровень опасности (желтый).

Кроме того, 12 июля также ожидаются значительные грозовые дожди. В Карпатах и ​​на Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии, на территории Львовской области 11 июля во второй половине дня грозы, местами сильные ливни, во время гроз местами шквалы 17 - 22 м/с, град", - говорится в сообщении.

В ГСЧС предупредили, что в последующие несколько дней возможен рост уровня воды в реках Сян и Днестр в Львовской, Ивано-Франковская областях.

Напомним, по подсчетам Кабинета министров на Прикарпатье стихия уничтожила 22 тысячи домохозяйств.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что за подтопленные дома на Прикарпатье будут выплачивать по 8 тысяч гривен.

непогода Наводнение ГСЧС шторм спасатели
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