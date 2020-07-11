На Херсонщине за сутки ликвидировали 18 пожаров в экосистемах

Большинство пожаров возникли из-за человеческого фактора

Большинство пожаров возникли из-за человеческого фактора

Фото: dsns.gov.ua

За прошедшие сутки в Херсонской области спасатели ликвидировали 18 пожаров в экосистемах, их общая площадь составила почти 8 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

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По данным спасателей, в основном горели сухостои и мусор на открытых территориях.

10 июля подразделения областной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 18 раз выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах. На таких пожарах пришлось поработать пожарным Скадовского, Горностаивского, Голопристанского, Каланчацкого, Новотроицкого, Белозерского, Великоолександривского, Суворовского, Каховского и Бериславского районов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что практически все пожары в экосистемах возникли по вине местных жителей.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.