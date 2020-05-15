Украинским аграриям выплатят компенсации за засуху
Аграрии Одесской области, которые больше всех в Украине потеряли урожая из-за засухи, получат компенсацию.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZN.UA.
Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий уточнил, что за каждый гектар утраченных посевов украинские аграрии получат от 4,5 до 5 тысяч компенсации.
Кроме того, он подчеркнул, 70-75%, а то и 85% выплат, будут направлены именно в Одесскую область.
Так, выплата возмещения будет происходить при соблюдении двух требований: аграрий должен подтвердить статус сельхозтоваропроизводителя, а Укргидрометцентр подтвердить площадь пострадавших посевов.
Мы ищем юридический момент, как это сделать быстрее. Можно выделить средства из фонда, сформированного для борьбы с коронавирусом, приравняв это (засуху – ред.) к форс-мажору. Есть возможность через бюджет, но это дольше", - отметил он.
Напомним, что аграрии Одесской области в результате весенней засухи потеряли рекордное количество посевов - 148 412 гектар.
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