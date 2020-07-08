Ляшко готов уйти с должности санитарного врача и стать мэром Киева

Для этого он хочет заручится поддержкой Зеленского

Для этого он хочет заручится поддержкой Зеленского

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, что не исключает своего выдвижения в мэры Киева и для этого он готов уволиться с должности в Министерстве здравоохранения.

Как передает RegioNews, об этом говорится в его интервью изданию "BBC Украина".

По его словам, баллотирование в мэры столицы и работа на посту главного санитарного врача - это не сочитаемые вещи.

Я готов с уверенностью оставлять (должность - ред.), если я чувствую, что все работает и система готова реагировать на опасности", - пояснил он.

Ляшко считает, что стопроцентный успех ему может обеспечить поддержка президента Владимира Зеленского, однако с ним он такую возможность пока не обсуждал.

Главный санврач отметил, что не собирается баллотироваться в мэры без партии, а также рассказал, что у него есть своя команда. Однако, если он не получит поддержки народных депутатов или президента, то может и не пойти на выборы мэра Киева.

Напомним, мэр Черкасс Бондаренко пойдет на выборы самовыдвиженцем.