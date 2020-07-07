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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
07 июля 2020, 21:27

В Киеве сотрудники СБУ задержали боевика, причастного к сбитию Боинга MH17

07 июля 2020, 21:27
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Он был одним из кураторов руководства террористической "ДНР"
Он был одним из кураторов руководства террористической "ДНР"
Фото: flickr
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7 июля в Киеве работники СБУ задержали гражданина, который будучи внештатным сотрудником российских спецслужб, в течение 2014-2020 годов был "куратором" руководителей так называемой "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В частности, он принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений этой террористической организации.

По данным правоохранителей, руководители и представители этого подразделения имеютнепосредственное отношение к сбитию пассажирского самолета "Боинг 777" Малайзийских авиалиний рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек.

В СБУ отметили, что у них есть записи телефонных разговоров задержанного, которые раскрывают детали борьбы между российскими спецслужбами за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР".

Фигуранты записей в свои разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других", - говорится в сообщении.

Задержанному инкриминируется совершение преступления по факту создания террористической группы или террористической организации, ему будет вручено уведомление о подозрении.

Напомним, в Одессе СБУ разоблачила банду, которая занималась похищением людей.

СБУ Киев MH17 боевики задержание
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