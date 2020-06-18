В порту Черноморск легло на дно перегруженное судно
Балкер пытаются снять с грунта буксирами
Балкер пытаются снять с грунта буксирами
В морском торговом порту Черноморск лег на дно перегруженный балкер Shandong Fu De (флаг Гонконга), который должен был отправиться в Амстердам.
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на "Думская".
Представитель судовладельца сообщил, что судно закончило грузиться зерном в 17:00 вечера до осадки 12,4 м, что на 20 см превышает предельно допустимую для этого терминала черту.
Судно коснулось дна, и это серьезное ЧП. Мы не знаем, что на дне, и вполне возможна деформация", - рассказал он.
По данным издания, балкер пытаются снять с грунта буксирами.
Ранее сообщалось, что в Одессе двухместный самолет упал на дорогу, в аварии пострадали двое мужчин.
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Порошенко, Зеленский или друг Коломойского Палица: кто будет хозяйничать в Ровно