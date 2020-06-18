В порту Черноморск легло на дно перегруженное судно

Балкер пытаются снять с грунта буксирами

Балкер пытаются снять с грунта буксирами

Фото: Думская

В морском торговом порту Черноморск лег на дно перегруженный балкер Shandong Fu De (флаг Гонконга), который должен был отправиться в Амстердам.

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на "Думская".

Представитель судовладельца сообщил, что судно закончило грузиться зерном в 17:00 вечера до осадки 12,4 м, что на 20 см превышает предельно допустимую для этого терминала черту.

Судно коснулось дна, и это серьезное ЧП. Мы не знаем, что на дне, и вполне возможна деформация", - рассказал он.

По данным издания, балкер пытаются снять с грунта буксирами.

Ранее сообщалось, что в Одессе двухместный самолет упал на дорогу, в аварии пострадали двое мужчин.