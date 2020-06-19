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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
19 июня 2020, 17:46 5

"Слуги народа" взялись рекламировать отечественные курорты

19 июня 2020, 17:46 5
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Выбирать украинское предлагают, показывая собственный пример
Выбирать украинское предлагают, показывая собственный пример
Фото: Евгения Кравчук В Facebook
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Депутаты Евгения Кравчук, Артем Культенко и Павел Мельник рекомендуют украинцам отдыхать на Азовском море

О летних предпочтениях "Слуг народа" стало известно из их сообщений в Facebook, где они рассказывают о собственном опыте отдыха на курортах Запорожской области на Азовском море.

Отдыхала в Украине, когда это еще не было мейнстримом.

Поддерживаю коллегу из Запорожской области Павла Мельника в популяризации украинских курортов! И в этом году, как и предыдущие два планирую в Приморск. Особенно рекомендую семьям с маленькими детьми - Азовское море теплое и неглубокое", - написала Евгения Кравчук.

Отдыхала в Украине, когда это еще не было мейнстримом Поддерживаю коллегу из Запорожской области Павел Мельник в...

Опубликовано Yevheniya Kravchuk Пятница, 19 июня 2020 г.

Сюжет одного из всеукраинских телеканалов об отдыхе на Азовском море разместил и нардеп Павел Мельник.

Азовское море всегда было известно своими курортами. Ежегодно тысячи туристов едут к берегам Азовского моря оздоровиться...

Опубликовано Павлом Мельником Суббота, 13 июня 2020 г.

А депутат Артем Культенко с Киевщины просто выставил фото с отдыха и лаконично подписал его: "Лето. Что еще надо?"

Лето

Опубликовано Artem Kultenko Пятница, 12 июня 2020 г.

Напомним, вчера, 18 июня "Слуги народа" объяснили президенту, почему не поддержали программу правительства.

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