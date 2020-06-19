"Слуги народа" взялись рекламировать отечественные курорты

О летних предпочтениях "Слуг народа" стало известно из их сообщений в Facebook, где они рассказывают о собственном опыте отдыха на курортах Запорожской области на Азовском море.

Отдыхала в Украине, когда это еще не было мейнстримом.

Поддерживаю коллегу из Запорожской области Павла Мельника в популяризации украинских курортов! И в этом году, как и предыдущие два планирую в Приморск. Особенно рекомендую семьям с маленькими детьми - Азовское море теплое и неглубокое", - написала Евгения Кравчук.