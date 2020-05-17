В Киеве и Одессе несмотря на карантин работают элитные ночные клубы
Гости ночных клубов не соблюдают дистанцию и находятся в помещениях без масок
Несмотря на то, что в Украине продолжается карантин, в ночных клубах Киева и Одессы, собрались более сотни людей.
Фото толпы, штурмующей ночной клуб в Одессе разместил телеграмм-канал "Одесса Info", информирует RegioNews.
Тем временем карантинные меры во всех заведениях Одессы соблюдались этой ночью не на шутку", – говорится в подписи под фото.
На снимках можно увидеть толпы, собравшихся у входа в заведение, а рядом с ними припаркованные автомобили и мотоциклы. При всем этом мало кто из посетителей одел маску.
О нарушении карантинных ограничений в Киеве стало известно из Instagram-аккаунта клуба "Queen". Это тот самый клуб, в котором в начале года оскандалился экс-руководитель таможни Максим Нефедов,приняв участие в "пикантном шоу".
Видео и фото с вечеринки выкладывали в Instagram-сториз и отмечали заведение в ночь с 15 на 16 мая.
На кадрах видно, что в клубе много людей - заполнены все столики и танцпол. Большинство посетителей комплекса были без средств защиты и не соблюдали социальную дистанцию.
Напомним, ранее в столице вспыхнул скандал вокруг ресторана "Велюр" нардепа Николая Тищенко, который работал во время карантина.
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