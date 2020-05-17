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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
17 мая 2020, 18:16 23

В Киеве и Одессе несмотря на карантин работают элитные ночные клубы

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17 мая 2020, 18:16 23
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В клубах, нарушая правила карантина, собираются сотни людей
Фото: Одесса Info
В клубах, нарушая правила карантина, собираются сотни людей

Гости ночных клубов не соблюдают дистанцию и находятся в помещениях без масок

Несмотря на то, что в Украине продолжается карантин, в ночных клубах Киева и Одессы, собрались более сотни людей.

Фото толпы, штурмующей ночной клуб в Одессе разместил телеграмм-канал "Одесса Info", информирует RegioNews.

Тем временем карантинные меры во всех заведениях Одессы соблюдались этой ночью не на шутку", – говорится в подписи под фото.

На снимках можно увидеть толпы, собравшихся у входа в заведение, а рядом с ними припаркованные автомобили и мотоциклы. При всем этом мало кто из посетителей одел маску.

О нарушении карантинных ограничений в Киеве стало известно из Instagram-аккаунта клуба "Queen". Это тот самый клуб, в котором в начале года оскандалился экс-руководитель таможни Максим Нефедов,приняв участие в "пикантном шоу".

Видео и фото с вечеринки выкладывали в Instagram-сториз и отмечали заведение в ночь с 15 на 16 мая.

На кадрах видно, что в клубе много людей - заполнены все столики и танцпол. Большинство посетителей комплекса были без средств защиты и не соблюдали социальную дистанцию.

Напомним, ранее в столице вспыхнул скандал вокруг ресторана "Велюр" нардепа Николая Тищенко, который работал во время карантина.


Одесса Киев карантин нарушения маски
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