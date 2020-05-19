На вечірку в одеський клуб прийшов відвідувач з живим левеням
Один із відвідувачів нічного клубу Park Residence вирішив «відзначитися» екстравагантністю і прийшов на тусовку з левеням на повідку
Про це пише видання "Думська", повідомляє RegioNews.
Нічний клуб Park Residence в Одесі, в якому у розпал епідемії влаштовують гучні вечірки, потрапив у ще один скандал. На одну з паті закладу привезли левеня.
На наступний день в інтернеті з'явилися фото, на якому відвідувачі позували в інтер'єрах клубу з переляканим тваринам.
За інформацією "Думської", тварина приніс з собою один з гостей закладу, і адміністрація клубу ставлення до звірові не має.
Незважаючи на явне порушення закону про жорстоке поводження з тваринами, правоохоронців на місце події не викликали.
Користувачі соцмереж засудили господаря тварини і любителів гламурної екзотики.
Довідка:
Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" забороняє утримувати диких тварин у закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, базах відпочинку, оздоровчих закладах та інших непридатних для показу диких тварин громадських місцях, надавати фотопослуги з дикими тваринами, крім зоопарків, цирку і дельфінаріїв, використовувати тварин для реклами в розважальних закладах громадського харчування.
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