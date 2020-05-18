В Одессе обвалилась многоэтажка, спасатели ищут людей под завалами
В Одессе 18 мая произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома на 30 квартир.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.
Известно, что чрезвычайное происшествие произошло по ул. Торговая, 20 обрушилась часть 4-этажного здания.
В ведомстве сообщили, что спасатели ищут людей под завалами, есть ли они там, и какое их количество, неизвестно.
Также проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций.
Из дома выведены восемь жителей, информация о жертвах и пострадавших уточняется.
К ликвидации последствий разрушения дома привлечено 76 человек и 20 единиц техники, из них от ГСЧС привлечено 42 человек личного состава и 10 единиц техники.
Как сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех, причиной обрушения дома мог стать оползень. Дом имел небольшой крен, и на данный момент существует угроза его полного разрушения.
По его словам, к обрушению могли привести строительные работы, которые велись на стройплощадке возле с домом.
Как сообщили в полиции в Одесской области, будет открыто дело в связи с обвалом здания по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, объявлено подозрении еще двум работникам Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором во время пожара в декабре 2019 года погибли 16 человек.
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