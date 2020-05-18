В Одессе обвалилась многоэтажка, спасатели ищут людей под завалами

Информация о жертвах и пострадавших уточняется

Фото: ГСЧС

Информация о жертвах и пострадавших уточняется

В Одессе 18 мая произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома на 30 квартир.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.

Известно, что чрезвычайное происшествие произошло по ул. Торговая, 20 обрушилась часть 4-этажного здания.

В ведомстве сообщили, что спасатели ищут людей под завалами, есть ли они там, и какое их количество, неизвестно.

Также проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций.

Из дома выведены восемь жителей, информация о жертвах и пострадавших уточняется.

К ликвидации последствий разрушения дома привлечено 76 человек и 20 единиц техники, из них от ГСЧС привлечено 42 человек личного состава и 10 единиц техники.

Как сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех, причиной обрушения дома мог стать оползень. Дом имел небольшой крен, и на данный момент существует угроза его полного разрушения.

По его словам, к обрушению могли привести строительные работы, которые велись на стройплощадке возле с домом.

Как сообщили в полиции в Одесской области, будет открыто дело в связи с обвалом здания по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, объявлено подозрении еще двум работникам Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором во время пожара в декабре 2019 года погибли 16 человек.