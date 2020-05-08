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Алёна Коханчук Редактор [email protected]
08 мая 2020, 11:52 4

Обрушение дома в центре Одессы: подробности

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08 мая 2020, 11:52 4
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Флигель многие годы имел статус аварийного
Фото: УСИ
Флигель многие годы имел статус аварийного

В центре Одессы произошло обрушение дома. Из здания пришлось эвакуировать 21 жителя.

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как отмечается, обрушение произошло поздно вечером 8 апреля по адресу: Польский спуск, 9. Пострадавших нет.

В доме находится 8 квартир, в них проживает 21 человек. По информации СМИ, сразу после обрушения 3 человека, которые были арендаторами одной из квартир, уехали в неизвестном направлении, 3 человек поселили в детском лагере "Мечта" КП "Одесгорэлектротранс", 15 человек разъехались по родственникам. Со всеми жителями поддерживается связь.

Так, с 1996 года флигель, в котором произошло обрушение, имеет статус аварийного. В 2018 году в другом крыле здания произошел масштабный пожар. В настоящее время департаментом городского хозяйства заказана комплексная экспертиза, которая определит дальнейшие действия.

В данный момент здание находится под охраной.


Одесса спасатели обрушение
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