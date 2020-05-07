ГБР взялось за Минэнерго: расследуют причины остановки энергоблоков на АЭС
ГБР начало предварительное расследование по факту возможных неправомерных действий служебных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Об этом говорится на сайте ГБР, пишет RegioNews.
Должностные лица Министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрено выведение предприятия государственного сектора атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний.
В связи с этим происходит снижение производства атомной энергии на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убыткам государственного бюджета Украины и банкротства объекта государственной собственности, что имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, отметили в ГБР.
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