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28 марта 2020, 18:39 4

Россия ограничивает движение через границу с 30 марта

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28 марта 2020, 18:39 4
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Российская Федерация решила закрыть все свои границы с 30 марта из-за распространения коронавируса
Российская Федерация решила закрыть все свои границы с 30 марта из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает РБК-Украина, пишет RegioNews.

В частности, РФ ограничивает движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Ограничения на въезд-выезд в РФ не касаются российских дипломатов, их семей, а также официальных делегаций.

При этом Россия оставляет открытой границу с временно оккупированными ею частями Донецкой и Луганской областей.

Сепаратисты могут попасть в РФ только при наличии российского паспорта.

На данный момент в России подтвердили 1264 случая заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился один из работников Кремля.


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