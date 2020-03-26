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26 марта 2020, 18:02 3

Бывший первый вице-мэр Одессы Ворохаев стал советником губернатора

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26 марта 2020, 18:02 3
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Бывший первый вице-мэр Одессы, ближайший соратник Эдуарда Гурвица Анатолий Ворохаев стал советником губернатора области Максима Куцого и членом антикризисного штаба при облгосадминистрации
Фото: Думская
Бывший первый вице-мэр Одессы, ближайший соратник Эдуарда Гурвица Анатолий Ворохаев стал советником губернатора области Максима Куцого и членом антикризисного штаба при облгосадминистрации

Об этом сообщил бизнесмен Андрей Ставницер, который тоже участвует в работе штаба, передает RegioNews со ссылкой на Думскую.

"В ОГА представили нового участника команды – Анатолия Ворохаева. Благодарен Максиму Куцому за это решение, уважаю Анатолия за большой опыт и крепкие нервы", — заявил предприниматель.

Справка: Анатолий Ворохаев родился в 1955 году в Одессе. Окончил школу №113 и педагогический институт имени Ушинского, учитель математики. Преподавал математику в школах №50 и 36, был директором школы №36 и школы-интерната №5. В 1989-1990 годах — заместитель заведующего районо Центрального района Одессы, в 1990-1991 годах — заместитель заведующего гороно. В 2006-2015 гг. — депутат Одесского областного совета пятого и шестого созывов. В 2005-2010 гг. — первый вице-мэр Одессы.

Ранее бизнесмен Андрей Ставницер, курирующий Одесскую область во время пандемии коронавируса, заявил, что готовность к борьбе - нулевая.

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Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.

Стоит отметить, что на Одесщине состояние 4 пациентов с коронавирусной инфекцией — удовлетворительное.


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