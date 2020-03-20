11:11  20 марта
Коронавирус в Украине: за сутки 56 подозрений
12:38  20 марта
Зеленский поручил выпустить на дороги больше автобусов и маршруток
11:01  20 марта
Нарушение карантина: полицейские начали 6 уголовных производств
UA | RU
UA | RU
20 марта 2020, 11:24 6

Одесские монастыри принимают на проживание медиков в период карантина

Читайте також
українською мовою
20 марта 2020, 11:24 6
Читайте також українською мовою
Из-за отсутствия транспорта Одесская епархия УПЦ предоставляет помещения для проживания медиков в период карантина
Фото: Facebook
Из-за отсутствия транспорта Одесская епархия УПЦ предоставляет помещения для проживания медиков в период карантина

Об этом говорится в сообщении Одесская епархия в Facebook, передает RegioNews.

Как мы ранее сообщали, что тысячи медицинских работников не смогут добраться на работу из-за прекращения пассажирских перевозок по области.

В связи с этим медикам решили помочь в Одесской епархии.

Так, в одесских Свято-Успенском, Свято-Пантелеимоновском и Свято-Иверском мужских монастырях и в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре предоставляются условия для проживания медицинского персонала лечебных заведений г. Одессы на период вирусного карантина.

"В распоряжении медперсонала предоставляются двух-четырех местные номера со всеми удобствами, в которых можно отдохнуть и набраться сил для дальнейшей работы по борьбе с эпидемией. А также надеемся, что нашу инициативу по временному расселению медицинского персонала поддержат владельцы гостиниц, хостелов и аппартаментов г. Одессы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе люди с ножами и кирпичами отстаивали право ехать в троллейбусе.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса КП "Горзелентрест" усиливает меры по санитарной обработке территорий парков и детских площадок.


коронавирус Одесса карантин транспорт медики пандемия
Муж умершей в Ивано-Франковске от коронавируса женщины вернулся из Чехии, - мэр
20 марта 2020, 11:14
Коронавирус в Украине: за сутки 56 подозрений
20 марта 2020, 11:11
Пятерых закарпатцев, которые вчера хотели убежать из больницы выписали
20 марта 2020, 11:02
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
20 марта 2020, 12:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Евгений Комаровский
Валерий Харчишин
Все блоги »
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Все публикации »
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »