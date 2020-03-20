Одесские монастыри принимают на проживание медиков в период карантина
Об этом говорится в сообщении Одесская епархия в Facebook, передает RegioNews.
Как мы ранее сообщали, что тысячи медицинских работников не смогут добраться на работу из-за прекращения пассажирских перевозок по области.
В связи с этим медикам решили помочь в Одесской епархии.
Так, в одесских Свято-Успенском, Свято-Пантелеимоновском и Свято-Иверском мужских монастырях и в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре предоставляются условия для проживания медицинского персонала лечебных заведений г. Одессы на период вирусного карантина.
"В распоряжении медперсонала предоставляются двух-четырех местные номера со всеми удобствами, в которых можно отдохнуть и набраться сил для дальнейшей работы по борьбе с эпидемией. А также надеемся, что нашу инициативу по временному расселению медицинского персонала поддержат владельцы гостиниц, хостелов и аппартаментов г. Одессы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Одессе люди с ножами и кирпичами отстаивали право ехать в троллейбусе.
Кроме того, из-за пандемии коронавируса КП "Горзелентрест" усиливает меры по санитарной обработке территорий парков и детских площадок.
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