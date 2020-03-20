Одесские монастыри принимают на проживание медиков в период карантина

Из-за отсутствия транспорта Одесская епархия УПЦ предоставляет помещения для проживания медиков в период карантина

Фото: Facebook

Из-за отсутствия транспорта Одесская епархия УПЦ предоставляет помещения для проживания медиков в период карантина

Об этом говорится в сообщении Одесская епархия в Facebook, передает RegioNews.

Как мы ранее сообщали, что тысячи медицинских работников не смогут добраться на работу из-за прекращения пассажирских перевозок по области.

В связи с этим медикам решили помочь в Одесской епархии.

Так, в одесских Свято-Успенском, Свято-Пантелеимоновском и Свято-Иверском мужских монастырях и в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре предоставляются условия для проживания медицинского персонала лечебных заведений г. Одессы на период вирусного карантина.

"В распоряжении медперсонала предоставляются двух-четырех местные номера со всеми удобствами, в которых можно отдохнуть и набраться сил для дальнейшей работы по борьбе с эпидемией. А также надеемся, что нашу инициативу по временному расселению медицинского персонала поддержат владельцы гостиниц, хостелов и аппартаментов г. Одессы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе люди с ножами и кирпичами отстаивали право ехать в троллейбусе.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса КП "Горзелентрест" усиливает меры по санитарной обработке территорий парков и детских площадок.