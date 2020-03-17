В Запорожье митингуют из-за запрета торговли во время карантина

В Запорожье предприниматели, торгующие на рынках, 17 марта вышли на митинг под здание городского совета

Фото: Укринформ

В Запорожье предприниматели, торгующие на рынках, 17 марта вышли на митинг под здание городского совета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Напомним, 16 марта мэр Запорожья анонсировал закрытие всех объектов общего пользования с присутствием более 10 человек, кроме магазинов и аптек, из-за карантина и угрозы распространения коронавируса. При этом отмечено, что в городе нет ни одного больного коронавирусом.

По информации Укринформа, предприниматели, вышедшие на митинг заявляют, что горсовет лишил их возможности продать продукты.

"Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?", - цитирует издание местную предпринимательницу.

Торговцы собирают подписи под обращением о незаконности закрытия рынков, которое передадут Президенту.

Митинг под зданием мэрии начался в 9:00, а около 7:00 утра на рынке, что в Коммунарском районе города, торговцы раскладывали товар.

После того, как администрация рынка провела разъяснительную работу, часть торговцев составила товар. Продавцы мяса вынесли за территорию рынка столы и начали торговать стихийно.

"Мы вчера забили животных, получили разрешение на продажу, вечером узнали о карантине. Вечером нам сказали, что нам дадут время продать товар, что нам с ним делать?", - говорят продавцы.

В горсовете пока событие не комментируют.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

17 марта Верховная Рада приняла закон о противодействии коронавируса.

Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).