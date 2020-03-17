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17 березня 2020, 12:36 1

На Одещині готують госпітальну базу для ізоляції хворих на коронавірус

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17 березня 2020, 12:36 1
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В Одеській області планується поетапне розгортання госпітальної бази для госпіталізації та ізоляції осіб з ознаками захворювання коронавірусом
Фото: unsplash
В Одеській області планується поетапне розгортання госпітальної бази для госпіталізації та ізоляції осіб з ознаками захворювання коронавірусом

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Ізбірком.

У Департаменті охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації повідомили, що два випадки підозри на коронавірус, у госпіталізованих в інфекційні стаціонари Ізмаїла та Одеси, не підтверджені.

Для госпіталізації та ізоляції осіб з ознаками захворювання планується поетапне розгортання госпітальної бази на території області.

На першому етапі визначені три головні госпітальні бази для надання допомоги пацієнтам, у випадках підозри на захворювання COVID-19 зі специфічними боксованими відділеннями загальною кількістю 109 ліжко-місць.

При зростанні кількості хворих буде вжито заходів для максимального збільшення кількості інфекційних ліжок до 910.

В усіх лікувально-профілактичних закладах області розроблений оперативний план перепрофілювання ліжок та розгортання протягом доби додаткових ліжко-місць.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, яким регламентує порядок протидії коронавірусу.

Українцям, госпіталізованим з підозрою на коронавірус також виплачуватимуть лікарняні, а молозабезпеченим пенсіонерам через коронавірус доплатять по тисячі гривень.


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