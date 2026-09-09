Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 9 сентября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", S8000 "Бандероль", а также 196 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 165 российских беспилотников разных типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 23 локациях, а также падение обломков сбитых целей на четырех локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 9 сентября российские войска в очередной раз атаковали столицу. Возникли пожары в двух районах города.

Утром 9 сентября в Киеве вражеский БпЛА попал в 24-этажку: вспыхнул пожар, разрушены стены.