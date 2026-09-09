22:55  08 сентября
Бензин космически дорожает: что происходит на АЗС
00:35  09 сентября
Певица Надя Дорофеева впервые смогла заговорить после болезни
01:35  09 сентября
"Пикантная игра": Потап и Настя Каменских на самом деле не расставались
UA | RU
UA | RU
09 сентября 2026, 09:31

РФ запустила на Украину "Искандеры", "Бандероли" и почти 200 дронов: есть попадания на 23 локациях

09 сентября 2026, 09:31
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 9 сентября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", S8000 "Бандероль", а также 196 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 165 российских беспилотников разных типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 23 локациях, а также падение обломков сбитых целей на четырех локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, в ночь на 9 сентября российские войска в очередной раз атаковали столицу. Возникли пожары в двух районах города.

Утром 9 сентября в Киеве вражеский БпЛА попал в 24-этажку: вспыхнул пожар, разрушены стены.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы ПВО ракетный удар беспилотники Искандер
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Харьковской области россияне повторно ударили дронами по месту работы спасателей
09 сентября 2026, 10:34
Попадание в 24-этажку в Киеве: пострадали шесть человек
09 сентября 2026, 10:19
Пригласить весь клан Трампа и построить "Форт": как выпрыгнуть из тупика затяжной войны
09 сентября 2026, 09:50
В Киеве вражеский БпЛА попал в 24-этажку: вспыхнул пожар, разрушены стены
09 сентября 2026, 09:14
Киевщина под массированным ударом третьи сутки подряд: горит предприятие в Белой Церкви
09 сентября 2026, 08:55
На Сумщине в результате вражеских атак погибли два человека, еще 14 получили ранения
09 сентября 2026, 08:39
Ночная атака на Киев: в двух районах возникли пожары
09 сентября 2026, 08:25
Россияне атаковали дронами пункт пропуска "Староказаче" на границе с Молдовой: есть погибшие и раненые
09 сентября 2026, 08:13
Потери армии РФ в Украине превысили 1,5 млн солдат – Генштаб
09 сентября 2026, 07:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Юрий Касьянов
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »