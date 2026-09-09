Миколаїв під вогнем РФ: двоє загиблих, серед дев'яти постраждалих – однорічна дитина

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Внаслідок російських атак на Миколаїв сьогодні після обіду загинули двоє людей. Ще дев'ятеро людей постраждали, серед них – однорічний хлопчик

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає RegioNews.

За його словами, дитині надали необхідну медичну допомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно. Інші постраждалі перебувають у лікарнях у стані різного ступеня тяжкості.

Решетілов додав, що російські війська майже добу атакують Миколаїв та область.

"За кожною такою атакою – людські життя, біль родин і наших громад", – наголосив він.

Нагадаємо, в ніч на 9 вересня РФ атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М", S8000 "Бандероль", а також 196 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.