Прыгнул в лиман и не выплыл: в Николаеве погиб 17-летний юноша

Фото: ГСЧС Николаевской области

В Николаеве 17-летний юноша прыгнул с пирса в акваторию Бугского лимана и не выплыл на поверхность

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Его товарищ сразу бросился на помощь и пытался самостоятельно отыскать парня, но безрезультатно. На место происшествия вызвали спасателей.

Во время поисково-спасательной операции водолазы ГСЧС обнаружили тело погибшего примерно в 30 метрах от берега и доставили его на сушу.

Пока причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Спасатели призывают родителей и взрослых напоминать детям правила безопасного поведения у водоемов, не оставлять их без присмотра и предупреждать опасные прыжки в воду в необорудованных для купания местах.

Как известно, в Винницкой области в реке Южный Буг утонул 14-летний парень. Подросток пошел купаться вместе с друзьями и исчез из виду. Ребенка обнаружили в 20 метрах от берега и на глубине почти три метра.