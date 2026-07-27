"10 кг смородины" за студенческий билет: в Киеве разоблачили доцентку вуза на коррупционной схеме
При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении доцента одного из столичных университетов
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .
Установлено, что подозреваемая – преподаватель университета, за деньги обещала договориться о поступлении мужа в колледж при университете ради получения отсрочки. За 10 000$ он должен фиктивно учиться на менеджера технологий. При этом в данную сумму была включена помощь со сдачей всех сессий.
Дополнительно заплатить придется всего 35 000 грн в год обучения.
В общем, статус студента, по словам подозреваемой, позволит мужчине получить отсрочку на следующие три года – именно столько будет продолжаться его обучение.
Во время личной встречи женщина объяснила порядок оформления документов и называла завуалированно деньги, которые хочет получить за свои услуги - "10 килограммов смородины".
Задержали его сразу после получения неправомерной выгоды.
Напомним, что в пункте пропуска "Лужанка" пограничники задержали жителя Черкасской области, который пытался выехать в Венгрию по фальшивым документам .