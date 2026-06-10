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10 червня 2026, 18:41

Стрибнув у лиман і не виплив: у Миколаєві загинув 17-річний юнак

10 червня 2026, 18:41
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Фото: ДСНС Миколаївщини
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У Миколаєві 17-річний юнак стрибнув із пірсу в акваторію Бузького лиману та не виплив на поверхню

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Його товариш одразу кинувся на допомогу та намагався самостійно відшукати хлопця, однак безрезультатно. На місце події викликали рятувальників.

Під час пошуково-рятувальної операції водолази ДСНС виявили тіло загиблого приблизно за 30 метрів від берега та доправили його на сушу.

Наразі причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Рятувальники закликають батьків та дорослих нагадувати дітям правила безпечної поведінки біля водойм, не залишати їх без нагляду та застерігати від небезпечних стрибків у воду в необладнаних для купання місцях.

Як відомо, на Вінниччині в річці Південний Буг потонув 14-річний хлопець. Підліток пішов купатися разом із друзями та зник з поля зору. Дитину виявили на відстані 20 метрів від берега та на глибині майже три метри.

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