Фото: полиция

Происшествие случилось в воскресенье, 7 июня, около 22:00 в селе Марьяновка Хмельницкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Двигаясь на электросамокате, 13-летний подросток не справился с управлением и упал, в результате чего получил тяжелые травмы.

Парня госпитализировали в городскую детскую больницу. Сейчас он находится в реанимации.

По данному факту открыто производство по ст. 291 УК Украины (нарушение действующих на транспорте правил, обеспечивающих движение).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция призывает родителей ответственно относиться к безопасности детей, катающихся на велосипедах или электросамокатах. Напоминают, что жизнь несовершеннолетних – это, прежде всего, ответственность взрослых.

При покупке такого транспорта необходимо позаботиться о шлеме, наколеннике, налокотнике и светоотражающих элементах, ведь они способны уберечь от тяжелых травм. Также важно постоянно объяснять детям правила дорожного движения и контролировать места катания.

Полицейские призывают не пренебрегать безопасностью детей, ведь это может спасти им жизнь.

Напомним, 20 мая во Львовской области 10-летний мальчик попал в больницу после падения с электросамоката. Его госпитализировали в больницу.