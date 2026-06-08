12:44  08 июня
ДТП с четырьмя погибшими в Киеве: водителя Mercedes заключили под стражу
11:58  08 июня
В Винницкой области под колесами поезда погиб мужчина
10:29  08 июня
В Хмельницкой области 13-летний подросток получил тяжелые травмы после падения с электросамоката
UA | RU
UA | RU
08 июня 2026, 10:29

В Хмельницкой области 13-летний подросток получил тяжелые травмы после падения с электросамоката

08 июня 2026, 10:29
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Происшествие случилось в воскресенье, 7 июня, около 22:00 в селе Марьяновка Хмельницкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Двигаясь на электросамокате, 13-летний подросток не справился с управлением и упал, в результате чего получил тяжелые травмы.

Парня госпитализировали в городскую детскую больницу. Сейчас он находится в реанимации.

По данному факту открыто производство по ст. 291 УК Украины (нарушение действующих на транспорте правил, обеспечивающих движение).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция призывает родителей ответственно относиться к безопасности детей, катающихся на велосипедах или электросамокатах. Напоминают, что жизнь несовершеннолетних – это, прежде всего, ответственность взрослых.

При покупке такого транспорта необходимо позаботиться о шлеме, наколеннике, налокотнике и светоотражающих элементах, ведь они способны уберечь от тяжелых травм. Также важно постоянно объяснять детям правила дорожного движения и контролировать места катания.

Полицейские призывают не пренебрегать безопасностью детей, ведь это может спасти им жизнь.

Напомним, 20 мая во Львовской области 10-летний мальчик попал в больницу после падения с электросамоката. Его госпитализировали в больницу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область происшествия электросамокат падение реанимация пострадавший подросток
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
В Днепре мужчина погиб, пытаясь расплавить боеприпас
08 июня 2026, 14:45
Серия ударов по РФ: поражена ключевая топливная инфраструктура и РЛС
08 июня 2026, 14:41
На Полтавщине мужчину, пропавшего во время отдыха, нашли мертвым
08 июня 2026, 14:25
Россия завозит иностранных бойцов гораздо больше Украины: что делать
08 июня 2026, 13:57
На Прикарпатье женщина разбила вазу и смертельно ранила знакомого
08 июня 2026, 13:39
Пообещал вернуть сына: в Тернопольской области женщина в отчаянии отдала аферистам все деньги
08 июня 2026, 13:20
"Плюс 100 кв. км за месяц": Сырский рассказал об успехах ВСУ на фронте
08 июня 2026, 13:04
ДТП с четырьмя погибшими в Киеве: водителя Mercedes заключили под стражу
08 июня 2026, 12:44
"Криминал чувствует слабину": в Нацполиции объяснили риски массовой мобилизации полицейских
08 июня 2026, 12:35
На Львовщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся: пострадали два ребенка
08 июня 2026, 12:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Юрий Бутусов
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »