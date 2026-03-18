Полиция сообщила о подозрении киевлянину, незаконно завладевшему автомобилем Skoda Octavia в Печерском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел на улице Рогниденской. Владелец машины завел двигатель во дворе многоэтажки и на несколько минут зашел в квартиру. Этим воспользовался прохожий: нетрезвый мужчина сел за руль открытого автомобиля и уехал. Впоследствии он оставил машину в другом районе города и ушел по делам.

Правоохранители разыскали автомобиль в Днепровском районе и вернули владельцу. Угнал машину ранее судимый за имущественные преступления 41-летний местный житель.

Мужчине объявили подозрение по ч. 2 ст. 289 УК (незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно). Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 9 марта в Житомирской области 25-летний парень угнал авто и попал в ДТП. Травмы получили два пассажира – 17-летний парень и 16-летняя девушка.