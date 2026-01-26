08:58  26 января
Катался на скайсерфинге: в Киеве мужчина провалился под лед
07:50  26 января
В Харьковской области Ford после заноса залетел на припаркованный автомобиль
18:14  25 января
Снег, гололед и дожди в Украине: прогноз погоды на ближайшие дни
26 января 2026, 07:54

В Николаевской области во время дроновой атаки ранены четверо детей

26 января 2026, 07:54
Иллюстративное фото: из открытых источников
В селе Дмитровка Николаевской области вечером 25 января враг совершил атаку FPV-дроном, в результате которой ранены четверо детей

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"Вечером враг совершил атаку FPV-дроном на с. Дмитровка. Ранены четверо детей. Всех госпитализировали в Николаев", – отметил он.

Состояние пострадавших оценивают как легкое.

Также он добавил, что состояние работника энергетического предприятия в Очакове, которого атаковала армия РФ утром, также легко.

Напомним, на прошлой неделе Россия атаковала частный сектор в Донецкой области, погибли отец с 5-летним сыном. Мать мальчика вместе с тремя другими детьми была госпитализирована. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как среднюю тяжесть.

