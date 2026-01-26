В Николаевской области во время дроновой атаки ранены четверо детей
В селе Дмитровка Николаевской области вечером 25 января враг совершил атаку FPV-дроном, в результате которой ранены четверо детей
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
"Вечером враг совершил атаку FPV-дроном на с. Дмитровка. Ранены четверо детей. Всех госпитализировали в Николаев", – отметил он.
Состояние пострадавших оценивают как легкое.
Также он добавил, что состояние работника энергетического предприятия в Очакове, которого атаковала армия РФ утром, также легко.
Напомним, на прошлой неделе Россия атаковала частный сектор в Донецкой области, погибли отец с 5-летним сыном. Мать мальчика вместе с тремя другими детьми была госпитализирована. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как среднюю тяжесть.
Прилеты в Харькове: БпЛА попал в многоэтажку, пострадала женщинаВсе новости »
25 января 2026, 16:16На Черниговщине "Герани" попали в ангары с зерном и дома
25 января 2026, 11:47РФ за неделю выпустила более 1700 дронов и сотни ракет – бьют по энергетике
25 января 2026, 10:51
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
В Одессе оккупанты повредили обсерваторию во время обстрелов
26 января 2026, 10:24"Сливал" россиянам локации ПВО возле украинских аэродромов: на Николаевщине задержали 21-летнего военного
26 января 2026, 10:18Более 274 тысяч доз вакцин против туберкулеза и бешенства доставят в регионы
26 января 2026, 09:57Последствия российских обстрелов в Сумской области: семеро раненых, среди них – дети
26 января 2026, 09:49На трассе в Одесской области произошли два ДТП: движение затруднено
26 января 2026, 09:33Печерский суд продлил меру пресечения детективу НАБУ Магамедрасулову
26 января 2026, 09:28В Киеве 24-летний водитель такси сломал челюсть пассажирке, потому что ее тошнило в авто
26 января 2026, 09:10Катался на скайсерфинге: в Киеве мужчина провалился под лед
26 января 2026, 08:58Вражеские дроны и артиллерия атаковали Днепропетровщину: есть повреждения инфраструктуры
26 января 2026, 08:47Папа Римский призвал мир прекратить войну в Украине
26 января 2026, 08:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова