В Николаевской области во время дроновой атаки ранены четверо детей

В селе Дмитровка Николаевской области вечером 25 января враг совершил атаку FPV-дроном, в результате которой ранены четверо детей

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"Вечером враг совершил атаку FPV-дроном на с. Дмитровка. Ранены четверо детей. Всех госпитализировали в Николаев", – отметил он.

Состояние пострадавших оценивают как легкое.

Также он добавил, что состояние работника энергетического предприятия в Очакове, которого атаковала армия РФ утром, также легко.

Напомним, на прошлой неделе Россия атаковала частный сектор в Донецкой области, погибли отец с 5-летним сыном. Мать мальчика вместе с тремя другими детьми была госпитализирована. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как среднюю тяжесть.