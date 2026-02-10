На Днепропетровщине мужчина угнал авто и сразу же попал в ДТП

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Оказался, 37-летний мужчина угнал авто местного жителя. Владелец машины оставил ее незапертым. Злоумышленник воспользовался этим. Однако воровство не совсем удалось: во время движения он не справился с управлением и попал в ДТП.

Правоохранители сообщили ему о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Одесской области пьяный мужчина угнал авто. Событие произошло в Березовском районе во время комендантского часа. Чтобы не возвращаться домой из одной деревни в другую пешком, мужчина в состоянии алкогольного опьянения забрал из чужого двора легковой автомобиль "ВАЗ", который владелец оставил незакрытым.