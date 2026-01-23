Россия атаковала частный сектор в Донецкой области: погибли отец с 5-летним сыном

Фото: Прокуратура Украины

Россия в очередной раз атаковала мирные регионы Украины. Погибли люди, ранены. Прокуроры вместе с правоохранителями фиксируют последствия атак и документируют военные преступления РФ

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Донецкая область

22 янваоя в 22:50 российские войска обстреляли поселок Черкасский Краматорского района. Под прицел враждебных БПЛА "Герань-2" попал частный сектор.

От попадания в жилые дома погибли мужчина и его 5-летний сын, а также двое их соседей. Мать погибшего мальчика находится в тяжелом состоянии. Ее трое несовершеннолетних дочерей и раненую женщину врачи оценивают как средней тяжести: у них диагностированы взрывные травмы, ожоги и ссадины. В момент попадания потерпевшие были дома. Разрушены два домовладения.

Днепропетровская область

В ночь на 23 января войска РФ атаковали БпЛА Синельниковский район. Ранены два человека, повреждены частные дома и автомобили. В Криворожском районе в результате ударов беспилотниками повреждены объекты инфраструктуры.

Харьковская область

Ночью ВС РФ атаковали поселок Большой Бурлук Купянского района ударным беспилотником, предварительно типа "Герань-2". Повреждены дома. Пострадавшему мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 23 января вражеская армия атаковала Украину 101 ударным БпЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера" и беспилотниками других типов, около 60 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 12 локациях.