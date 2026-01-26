На Миколаївщині під час дронової атаки поранено четверо дітей
У селі Дмитрівка Миколаївської області ввечері 25 січня ворог здійснив атаку FPV-дроном, внаслідок якої поранено четверо дітей
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
"Увечері ворог здійснив атаку FPV-дроном на с. Дмитрівка. Поранені четверо дітей. Всіх госпіталізували в Миколаїв", – зазначив він.
Стан постраждалих оцінюють як легкий.
Також він додав, що стан працівника енергетичного підприємства в Очакові, якого атакувала армія РФ вранці, також легкий.
Нагадаємо, минулого тижня Росія атакувала приватний сектор на Донеччині, загинули батько з 5-річним сином. Матір хлопчика разом із трьома іншими дітьми була госпіталізована. Стан усіх постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
