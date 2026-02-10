Отключение света 11 февраля: какими будут графики

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 11 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – отмечают энергетики.

Как сообщалось, в Украине ОСМД получат до 300 тыс. грн на закупку энергооборудования. Вырученные средства нужно использовать за 45 дней на покупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергооборудования.