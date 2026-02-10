Зеленский обещает важные изменения в работе ПВО
В отдельных регионах фактически полностью перестраивается работа ПВО
Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время видеообращения 10 февраля.
"Многое происходит сейчас в работе противовоздушной обороны: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды – перехватчики, мобильные огневые группы, весь компонент малой противовоздушной обороны. Но это только один из тех элементов защиты, которые нуждаются в изменениях. Изменения будут", – отметил президент.
Также Зеленский анонсировал новые решения от военного командования, которые "усилят Украину и смогут решить существующие проблемы".
Напомним, Зеленский назначил заместителем командующего Воздушными силами экспродюсера шоу Савика Шустера. Это произошло в конце января.