Украинец получил престижную музыкальную премию
В Киеве массово прорывает трубы в многоэтажках, вода затапливает подъезды
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
16 января 2026, 21:59

Украинец возглавил рейтинг лучших боксеров мира

16 января 2026, 21:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Александр Усик возглавил обновленный рейтинг P4P (лучших боксеров независимо от веса) по версии ESPN

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт ESPN.

Рейтинг P4P от ESPN выглядит так:

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Дмитрий Бивол
  4. Джесси Родригес
  5. Артур Бетербиев
  6. Давид Бенавидес
  7. Шакур Стивенсон
  8. Дзунто Накатани
  9. Девин Хейни
  10. Теофимо Лопес

Как сообщалось, Усик возглавил ежегодный рейтинг пользователей Google в Украине. Боксер стал лидером категории "Персона" среди пользователей из Украины.

