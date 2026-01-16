Украинец возглавил рейтинг лучших боксеров мира
Александр Усик возглавил обновленный рейтинг P4P (лучших боксеров независимо от веса) по версии ESPN
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный сайт ESPN.
Рейтинг P4P от ESPN выглядит так:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Дмитрий Бивол
- Джесси Родригес
- Артур Бетербиев
- Давид Бенавидес
- Шакур Стивенсон
- Дзунто Накатани
- Девин Хейни
- Теофимо Лопес
Как сообщалось, Усик возглавил ежегодный рейтинг пользователей Google в Украине. Боксер стал лидером категории "Персона" среди пользователей из Украины.
