09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
08:13  13 января
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
07:50  13 января
В Софиевской Борщаговке мужчина избил женщину: полиция проводит проверку
UA | RU
UA | RU
13 января 2026, 08:56

Топ-10 супертяжеловесов мира по версии ESPN: Усик возглавил рейтинг

13 января 2026, 08:56
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Авторитетный американский портал ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира в тяжелом весе

Об этом пишет издание "Чемпион", передает RegioNews.

Возглавляет его чемпион WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО). Второе место занял его бывший соперник, британский боксер Тайсон Фьюри, а замкнул тройку лидеров еще один британец – Даниэль Дюбуа.

В топ-10 вернулся бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO, а также олимпийский чемпион 2012 года Энтони Джошуа, недавно нокаутировавший американского блоггера Джейка Пола.

Топ-10 лучших боксеров в супертяжелом весе по версии ESPN:

  1. Александр Усик
  2. Тайсон Фьюри
  3. Даниель Дюбуа
  4. Фабио Вордли
  5. Джозеф Паркер
  6. Энтони Джошуа
  7. Агит Кабайел
  8. Филипп Хргович
  9. Мозес Итаума
  10. Чжан Чжилей

Как известно, в декабре журнал The Ring обновил список лучших боксеров планеты. После того как американский непобедимый боксер Теренс Кроуфорд завершил карьеру, на первом месте украинец Александр Усик.

Напомним, Александр Усик принял решение добровольно отказаться от титула WBO. В ходе переговоров с представителями организации была достигнута договоренность о передаче чемпионского пояса.

Впоследствии стало известно, что Усик получил возможность провести бой с бывшим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина рейтинг спорт Усик Александр боксер
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Со второй попытки: Комитет Рады поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ
13 января 2026, 10:04
Россияне атаковали Киевщину: последствия есть в трех районах
13 января 2026, 09:56
Массированная атака: ПВО уничтожила 7 российских ракет и 247 беспилотников
13 января 2026, 09:47
Войска РФ ночью ударили по критической инфраструктуре Житомирщины
13 января 2026, 09:35
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
13 января 2026, 09:18
Два человека спасли из-под завалов терминала "Новая Почта" в пригороде Харькова
13 января 2026, 08:41
Киев и Бучанский район без света: ДТЭК ввел экстренные отключения
13 января 2026, 08:28
Россияне массированно атаковали Днепропетровщину ракетами и дронами: последствия
13 января 2026, 08:22
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
13 января 2026, 08:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »