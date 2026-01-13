Топ-10 супертяжеловесов мира по версии ESPN: Усик возглавил рейтинг

Фото: из открытых источников

Авторитетный американский портал ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира в тяжелом весе

Об этом пишет издание "Чемпион", передает RegioNews.

Возглавляет его чемпион WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО). Второе место занял его бывший соперник, британский боксер Тайсон Фьюри, а замкнул тройку лидеров еще один британец – Даниэль Дюбуа.

В топ-10 вернулся бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO, а также олимпийский чемпион 2012 года Энтони Джошуа, недавно нокаутировавший американского блоггера Джейка Пола.

Топ-10 лучших боксеров в супертяжелом весе по версии ESPN:

Александр Усик Тайсон Фьюри Даниель Дюбуа Фабио Вордли Джозеф Паркер Энтони Джошуа Агит Кабайел Филипп Хргович Мозес Итаума Чжан Чжилей

Как известно, в декабре журнал The Ring обновил список лучших боксеров планеты. После того как американский непобедимый боксер Теренс Кроуфорд завершил карьеру, на первом месте украинец Александр Усик.

Напомним, Александр Усик принял решение добровольно отказаться от титула WBO. В ходе переговоров с представителями организации была достигнута договоренность о передаче чемпионского пояса.

Впоследствии стало известно, что Усик получил возможность провести бой с бывшим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.