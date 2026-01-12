Фото: ГБР

ГБР разоблачило директора госпредприятия "Веселиновское лесное хозяйство", который использовал лесные угодья не по назначению

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Чиновник решил для получения незаконной прибыли засеять пшеницей поля, где должны были выращивать саженцы деревьев. Для реализации схемы закупил зерно у местного предприятия и привлек работников лесхоза к обработке участков. Такие действия нанесли государству миллионный ущерб.

Директора уволили с должности и сообщили ему о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Мужчине грозит до пяти лет заключения.

Решается вопрос о возмещении утраченных государством средств.

Ранее сообщалось, что бывший начальник ГСЧС Ивано-Франковской области организовал незаконную вырубку леса более чем на 7 млн грн. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.