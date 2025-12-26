Фото: полиция

При отражении одной из дроновых атак бойцы ПВО сбили российский беспилотник

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Впоследствии жители Первомайского района в одном из населенных пунктов обнаружили в поле обломки шахеда и вызвали полицию.

Взрывотехники при осмотре территории установили, что это части вражеского беспилотника с боевой частью, которая не сдетонировала во время падения и представляла реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Соблюдая все необходимые меры безопасности, специалисты обезвредили боевую часть путем контролируемого подрыва.

Напомним, ранее в Кировоградской области уничтожили боевую часть российской ракеты Х-101 с осколочно-фугасной боевой частью.