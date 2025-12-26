16:24  26 декабря
Российская авиация атаковала Харьков, есть погибшие и раненые
15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
26 декабря 2025, 17:35

В Николаевской области судили мужчин за убийство военного

26 декабря 2025, 17:35
Иллюстративное фото
Центральный районный суд Николаева вынес приговор двум жителям Новой Одессы, 29 и 45 лет. Речь идет о деле об убийстве военного

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Трагедия произошла летом 2023 года. Тогда обвиняемые поссорились с 47-летним военным. Они нанесли ему многочисленные удары по голове и туловищу, а затем произвели в него не менее 13 выстрелов вплотную из пневматической винтовки калибром 4,5 мм. Выстрелы производили поочередно.

В результате ранения мужчина скончался. Отмечается, что он был военным, приехавшим домой в отпуск.

На суде один из обвиняемых не признал вину. Другой — признал, но частично: заявил, что не собирался убивать мужчину.

Суд назначил окончательное наказание: в отношении 29-летнего обвиняемого в виде 15 лет лишения свободы, в отношении 45-летнего – 14 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в помещении Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одессе мужчина совершил попытку самоувечья.

