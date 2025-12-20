09:11  20 грудня
Миколаївська область частково залишилась без світла через ворожу атаку
08:34  20 грудня
У Кабміні відреагували на масовані атаки РФ по Одеській області
08:20  20 грудня
У Дніпрі військовий їздив на авто під наркотиками
20 грудня 2025, 09:11

Миколаївська область частково залишилась без світла через ворожу атаку

20 грудня 2025, 09:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вночі внаслідок російської атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За його словами, від ночі усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури працюють на генераторах та альтернативних джерелах живлення.

"Забезпечуємо роботу опалення, водопостачання та водовідведення. Проводимо заходи щодо сталості мобільного зв'язку", – йдеться у повідомленні.

Вранці у Миколаєві запущено в роботу тролейбуси з автономним ходом, автобуси та приватний транспорт.

Всі служби працюють в посиленому режимі.

Як повідомлялось, на Миколаївщині російська інформаторка розставляла "відеопастки" для шпигування за ЗСУ. За скоєне їй загрожує чималий термін ув’язнення.

19 грудня 2025
07 серпня 2025
